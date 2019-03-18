Binali Yıldırım, şoförlere bu müjdeyi verdi!

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, otogara girişlerde para alınmaması için çalışma başlatacağını söyledi.

Güncellenme 18 Mart 2019 17:13

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım; hizmette vatandaşa rağmen çalışma şekli olmadığını, otobüsçülüğün zor bir iş olduğunu, insanların canlarının şoförlere emanet olduğunu söyledi.

“Türkiye 39. sıradan 9. Sıraya yükseldi”

Yıldırım; AK Parti’nin yaptığı hizmetleri anlatarak, “15 yıl içerisinde Türkiye'nin altyapısını ve yollarını o kadar güzel yaptık ki altyapıda Türkiye 39. sıradan 9. Sıraya yükseldi. 15 yılda 30 sıra yükseldi. Bugün bölünmüş yollar, hayat da kurtarıyor” dedi.

“Kafama göre iş yapmam”

Otobüsçülerin nerede, nasıl çalışacaklarına, otogarın nerede inşa edileceğine ve kaç tane olacağına tek başına karar vermeyeceğini, bu kararları alırken de esnafa danışacağını belirten Yıldırım, "Beni buradaki herkes bilir. Kafama göre iş yapmam. Damdan düşeni ararım. Kafanız rahat olsun. İstanbul daha iyisini hak ediyor. Niye sizin otogarınızın 2 bin 200 dükkanının 250'si çalışsın diğeri çalışmasın. Milli servet değil mi? Otobüslerde sorun yok. Ama mekana gelen binlerce insan geldiği tesiste de gurur duyması lazım. Bunu istemez misiniz? Bunu birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Değişime gözlerimizi kapatamayız”

Otobüsçülerin gönlünün razı olmadığı bir işi yapmayacağını belirten Yıldırım, “İstanbul için en iyisi ne ise, siz isteyecek, bizler de yapacağız. Dünya değişiyor. Buna bağlı olarak talepler ve beklentiler de değişiyor. Bu değişime gözlerimizi ve kulaklarımızı kapatamayız” dedi.

“Bu parayı kaldıralım mı?”

Yıldırım; hem işlerin güzel olmasını hem de seyahat edenlerin rahat etmesini istediklerini dile getirerek, “Şimdi sizden bir şey istiyorum. Vatandaşlar, 'Otogara gidiyoruz. 25 dakika için bizden para alıyorlar' diyor. Bu parayı kaldıralım mı? Söz veriyor musunuz? Madem, siz söz verdiniz. Siz isteyin ben yapayım. İşte bu kadar. Buradan ilan ediyorum aramıza kimse giremez. Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. Olay belli. 12 günümüz var. Daha çok çalışacağız. Eşimizi dostumuzu herkesi sandığa götürerek İstanbul'a sahip çıkacağız. İstanbul önemli. Çünkü, İstanbul bir şehirden ötedir. İstanbul ayakta dimdik kalacak ki, Türkiye hedeflerine yürüsün” ifadelerini kullandı.