Binali Yıldırım net konuştu: Kulağından tutar...

Yıldırım, Suriyeliler için, "Kanunsuz iş yapanın kulağından tutar bu şehirden göndeririz" dedi.

Güncellenme 28 Şubat 2019 17:55

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Suriyeliler için, "Kanunsuz iş yapanın kulağından tutar bu şehirden göndeririz" dedi.

“Kanunsuz iş yapanı…”

Yıldırım; güvenliğin her şeyden daha önemli olduğunu, kimsenin milletin huzurunu bozmaya hakkı olmadığını, bu konuda taviz verilmeyeceğini söyledi.

Şartların oluşmasını beklemeyeceklerini, kanunsuz iş yapanın kulağından tutup İstanbul’dan göndereceklerini belirten Yıldırım, “Ama bir yandan hükümetimiz bunların şartlarının iyileştirip, memleketlerine göndermek için bir program için çalışıyor” dedi.

“Lütfen empati yapın”

Yıldırım; “Bunların her biri döndüğünde bizim gönüllü elçimiz, kalacak olanlar da olabilir. Yani yük olmuyorsa, bu ülkeye bu topluma yük olmuyorsa yükünü alıyorsa o da mümkün. Lütfen empati yapın. Yerinden yurdundan edilenlerin sayısı 75 milyonu buldu. Bunlar vatansız. Türkiye'nin şu yaptığını dünyada yapan başka ülke yok” ifadelerini kullandı.

“Biz inancımızın gereğini yapıyoruz”

Hizmeti aferin almak için yapmadıklarını belirten Yıldırım, “Biz inancımızın gereğini yapıyoruz. Bizim misafirlerimizin de ev sahiplerinin kurallarına uymak gibi bir durumu var. Haddi aşan olursa gereği yapılır. İstanbul’da yapacak çok işimiz var. Bütün bunları yapmak için önce durmak yok yola devam" dedi.