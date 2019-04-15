Binali Yıldırım: Milli irade sandıkta iç edilmiştir

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, oyların sandıkta iç edildiği ifade etti. İşte detaylar…

Güncellenme 15 Nisan 2019 15:25

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım; “Biz milli iradenin sandıkta iç edilmesinin önüne geçilmesine çalışıyoruz. Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Seçimleri ikiye ayırmak lazım. İdari işler ve seçim sonuçlarına göre itirazların değerlendirildiği yargısal süreç. Şu anda yargısal süreç devam ediyor. Çeşitli yerlerde itirazlarda bulunuldu. Örneğin, 2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış. 77'si ret, 7'si kabul. CHP 45 itiraz 4 kabul 41 ret. Toplamda 191 itiraz 19'u kabul edilmiş 172'si reddedilmiş. 2019 seçimlerinde ise toplam 522 itiraz 485'i ret 13'ü kabul edilmiş 24'ü de kısmen kabul edilmiş. Herkes itiraz hakkını kullanmış ve kullanmaya devam ediyor.”

“Bu itiraz süreci seçim kültürümüzde her zaman olmuştur. İlk itiraz 1946'da olmuştur. Bu yarı serbest seçimdir. Bu itirazı da CHP yapmıştır. İtiraz kültürü CHP'ye yabancı değildir.”

“Biz milli iradenin sandıkta iç edilmesinin önüne geçilmesine çalışıyoruz. Başta 29 bin olarak açıklanan rakam 12 bine çekilmiştir… Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz.”