Binali Yıldırım: İstanbul'daki trafik sorununu ben çözerim

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'daki trafik sorununun yüzde yüz çözülemeyeceğini, böyle bir beyanda bulunanlara inanılmaması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 11:31

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’daki trafik sorununun yüzde yüz çözülemeyeceğini, yüzde yüz çözerim demesi durumunda kendisine de inanılmaması gerektiğini, dünyanın 20 milyon nüfusu olan şehirde trafik sorunu yok demenin insanları yanıltmak demek olduğunu söyledi.

“İstanbul’a borcumu ödemek istiyorum”

Yıldırım, 11 yıldan fazla bakanlık görevi yürüttüğünü, Türkiye'de Ulaştırma bakanlarının ömrünün 8,5 aydan az olduğunu, ömrünün çalışmakla ve hizmet etmekle geçtiğini, buraya kadar gelişini İstanbul’a borçlu olduğunu, 2003’ün Kasımında milletvekili seçildiğini, bakan, TBMM başkanlığı görevinde bulunduğunu, halkın destek vermesi durumunda İstanbul’a borcunu ödemek istediğini belirtti.

“İstanbul'daki trafik sorununu ben çözerim”

Yıldırım; “İstanbul'daki trafik sorununu ben çözerim. 15 yılın geçmişime bakın. Yol yapmışız, hızlı internet getirmişiz, hava yolunu halkın yolu yapmışız, kazaları azaltmışız, yolları bölmüşüz insanları birleştirmişsiniz. İstanbul'a baktığınızda İstanbul Anadolu şehirleri ve dünya ile bağlantısında sorun yok. Sorun İstanbul'un içinde. Dünyanın en büyük havalimanından dünyanın 216 noktasına uçuş var. Atatürk'ten bir müddet sonra buraya geleceğiz. İstanbul'dan 56 havalimanına uçuş var. 3. Köprü, Avrasya Tüneli. İstanbul içinin trafiğinin çözülmesi mesele. Bunu ben çözerim. Trafik sorununu yüzde yüz ben çözerim dersem bana inanmasınlar. Dünyanın 20 milyon nüfusu olan şehirde trafik sorunu yok demek, insanları yanıltmak demektir” dedi.