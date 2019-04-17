Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ilk kez bir araya gelip tokalaştı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaştı. İki isim ilk kez bir araya gelip tokalaştı.

Güncellenme 17 Nisan 2019 12:11

Turgut Özal için anıt mezarda düzenlenen törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ayrılırken, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mezarlığa geldi.

Bu sırada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'ı gören İmamoğlu, yanına gitti. Ardından İmamoğlu ile Binali Yıldırım tokalaştı.

“Merhaba demek ihtiyacı hissettim”

Binali Yıldırım’la karşılaşmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren İmamoğlu; “Yürüdüğünü görünce arabadan indim, merhaba demek ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraklasa kucaklardım. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Devlet törenine davet almadım. Alsaydım, gelirdim. Nereye davet alırsam oraya da giderim. Sayın Yıldırım olacakmış, Sayın Cumhurbaşkanı olacakmış hiç umursamam. Herkesin göreve gelişini seçilişini saygıyla karşılarım. Onlar kucaklamasa ben kucaklarım, kucaklamadan iyiyim açıkçası, kimse kaçamaz kucaklaşmadan” dedi.