Binali Yıldırım hakkında bomba iddia!

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul adayı olması durumunda istifa etmeyeceği iddia edildi.

Güncellenme 22 Aralık 2018 15:30

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti’nin adayı olacağı iddiası gündeme geldikten sonra görevini bırakıp bırakmayacağı merak tartışma konusu olmuştu.

AK Parti ve muhalefet, Yıldırım’ın hem belediye başkan adayı hem de Meclis Başkanlığı görevini aynı anda yürütmesinin doğru olmayacağı konusunda görüş birliğin içinde olduğu belirtilmişti.

3 Mart’a kadar istifa etmeyecek iddiası

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Partili bazı kaynaklar, Yıldırım’ın YSK’nın aday listelerini açıklayacağı 3 Mart tarihine kadar Meclis Başkanlığı görevini yürüteceğini açıkladı. Öte yandan kulislerde, seçimler sebebi ile TBMM’nin tatile gireceği, Yıldırım'ın 19 Şubat'a kadar istifa edeceği, bu tarihe kadar yeni Meclis Başkanının seçileceği konuşulanlar arasında.

İstifaya gerek yok görüşü

Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüştüğü gelen bilgiler arasında. Bu görüşmede Yıldırım, Meclis Başkanlığından istifa sürecinin yanı sıra, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylıkları konusunun da gündeme geldiği ifade edildi. Erdoğan'ın, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifasına şimdilik gerek olmadığı görüşünü dile getirdiği ileri sürülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha önce Yıldırım'ın istifasına gerek olmadığını açıklamıştı.