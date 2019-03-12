Binali Yıldırım, beka tartışmaları için ne dedi?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, yerel seçimlerde beka tartışmalarının gündemde olmaması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 12 Mart 2019 09:35

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk'e önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, beka tartışmalarının yerelde gündemde olmaması gerektiğini dile getirerek, bu süreçte İstanbul ve İstanbulluların sorunlarının tartışılması gerektiğini, buna gönlünün razı gelmediğini söyledi.

“Yerelde beka tartışması olmaz”

Yıldırım; başından bu yana ittifaklar arası tartışmaların, seçimi yerelden genele çektiğini, bunu doğru bulmadıklarını, bu yüzden İstanbul’da yerelde kalmaya özen gösterdiğini, devlet başkanı seçilmediğini, şehri yönetecek kişilerin seçildiğini, İstanbul’da genel ve kutuplaştırıcı siyasetin gölgesinde kalınması durumunda yazık olacağını ve İstanbul adına üzüntü duyacağını, böyle olmaması için de azami gayret sarf ettiğini dile getirdi.

“Terör örgütü uzantılı bir parti…”

Bekanın bayrak, toprak, millet ve devlet olduğunu belirten Yıldırım; ittifakların oluşma şeklinin bu tartışmayı gündeme getirdiğini, terörle yan yana gözüken bir partinin, bir ittifakla işbirliği yapmasının bu tartışmayı gündemde tuttuğunu söyledi.