Binali Yıldırım aday olursa istifa edecek mi? Yerine kim gelecek?

Binali Yıldırım'ın İstanbul için adaylığını açıklaması durumunda TBMM Başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu.

Güncellenme 29 Kasım 2018 10:29

AK Parti kulislerinde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığının kesinleştiği konuşulurken, Yıldırım’ın görevinden istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul adaylığı konusunda görüşen Yıldırım’ın taleplerinin kabul edildiği ileri sürüldü. Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği, kararını istifa yönünde vermesi durumunda ne zaman istifa edeceği ve yerine ne zaman ve kimin geçeceği Ankara’nın bir numaralı gündemi oldu.

Talepleri olumlu yanıt buldu

Cumhuriyet’in haberine göre, Meclis Başkanı Yıldırım’ın taleplerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede karşılandığı iddia edildi. Bu kapsamda, Yıldırım’ın talepleri doğrultusunda İstanbul’a yönelik bir çalışma yapılması yönünde talimat verildi. Peki eğer, Yıldırım’ın adaylığı kesinleşirse TBMM Başkanlığı’ndan ne zaman istifa edecek ve yerine kim gelecek?

Milletvekili istifa etmek zorunda değil

Yasaya göre, milletvekillerinin belediye başkanlığına aday olması durumunda görevlerini bırakması gerekmiyor. Belediye başkanı seçilmesi durumunda ise 15 gün içinde seçildiği görevi tercih edebiliyor. Eğer belediye başkanlığını tercih etmezse milletvekilliğine devam edebiliyor.

Etik olarak istifa etmesi gerekiyor

Meclis Başkanı’nın aynı zamanda milletvekili olduğu için istifası gerekmeyeceğine dair görüş dile getirenler olsa da Yıldırım’ın aday olması durumunda görevini bırakmasının daha doğru olacağı konuşuluyor.

Ne zaman istifa edecek?

Yıldırım’ın istifa etmesi durumunda AK Parti’nin adaylığını açıkladığı gün mü yoksa YSK’ya sunduğu gün mü istifa edeceği konusu henüz netlik kazanmış değil.

Yıldırım yerine hangi isimler gelebilir

Yıldırım’ın adaylık için istifası durumunda yerine ne zaman, kimin geçeceği de merak konusu oldu. TBMM İçtüzüğü’ne göre, yeni yasama döneminin başında TBMM Geçici Başkanlık Divanı’nın oluşmasıyla birlikte TBMM Başkanı’nın seçimi için 10 günlük bir süre bulunuyor. Meclis Başkanı’nın istifa etmesi durumunda bu süre işleyecek ve Yıldırım’ın istifasının genel kurulda okunmasıyla birlikte yeni seçim için sürecinin başlayacak. Yıldırım’ın yerine düşünülen isimlerin, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve Numan Kurtulmuş olduğu da iddia edilenler arasında.