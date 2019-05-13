Binali Yıldırım: 23 Haziran'da arızayı gidereceğiz!

Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerinde ilçelerin tamamlandığını, büyükşehirde küçük bir arıza çıktığını, 23 Haziran'da bu arızayı gidereceklerini söyledi.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 11:05

Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim’de düzenlenen iftar programında konuşan Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, “31 Mart'ta seçimler yapıldı. İstanbul seçimlerinde ilçeler tamamlandı. Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz ve İstanbul'un aydınlık yarınları için hep beraber ve birlikte çalışmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nun İstanbul'un merkezi olduğunu dile getirerek, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız'ın ilçeye önemli hizmetler yapacağını söyledi.

Önceki dönem belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan'a hizmeti için teşekkür eden Yıldırım, Yıldız'a verilen destek için vatandaşlara şükranlarını sundu.

"Küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz"

Yıldırım, 31 Mart'taki seçimleri anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"31 Mart'ta seçimler yapıldı. İstanbul seçimlerinde ilçeler tamamlandı. Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz ve İstanbul'un aydınlık yarınları için hep beraber ve birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Bütün İstanbullu hemşehrilerimize duyduğunuz güven ve destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin 23 Haziran'a kadar artarak devam etmesini de bekliyorum."