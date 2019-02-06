Bina aniden çöktü! Çok sayıda vatandaş göçük altında

İstanbul Kartal'da bir bina çöktü. Alınan bilgilere göre 30'a yakın vatandaş göçük altında kaldı.

Güncellenme 06 Şubat 2019 17:37

İstanbul Kartal’daki Cevizli mahallesinde, çok sayıda vatandaşın yaşadığı sekiz katlı bina çöktü. Çökmenin patlama sonucu meydana geldiği iddia edildi. Olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinden geçen vatandaşlar da yaralandı

Çöken binada, vatandaşların yaşadığı 14 daire ve binanın alt katında dükkanların olduğu belirtildi. Görgü tanıkları çökmeden önce patlama sesi geldiğini ileri sürdü. Arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay anında oradan geçen bazı vatandaşların da yaralandığı öğrenildi.

30’a yakın vatandaş vardı

Mahalle muhtarı Zeki Dağ, çöken binada 27-30 civarı vatandaşın yaşadığını, enkazın altında beş aracın olduğunu, yakınlarının içeride 15 kişinin olduğunu söylediğini, binanın yan tarafında konfeksiyon atölyesinin bulunduğunu, çökme sırasında atölyenin boş olduğunu söyledi.

"Sesimi duyan var mı"

Binada yaşayanların yakınları da olay yerine akın ederken, itfaiye ekipleri vatandaşlara, "Sesimi duyan var mı" diye seslendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Oyun oynayan çocukların üzerine çöktü

Olay yerinde ilk bilgileri paylaşan bir görgü tanığı, "Ortalık bir anda toz duman oldu ne olduğunu anlamadık" dedi. Çökme anına şahit olduğunu söyleyen tanık, o anda yol kenarında çocukların oynadığını, tam emin olmadığını ama çocukların binanın altında kaldığını düşündüğünü söyledi.