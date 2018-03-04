BİM'den iPhone X atağı!

Daha önce Apple ürünlerini çok uygun fiyata satışa sunun BİM, şimdi de iPhone X'i düşük fiyata satışa sunacak.

Güncellenme 04 Mart 2018 14:29

Daha önceki dönemlerde sürpriz bir şekilde iPhone ürünleri satmaya başlayan BİM yeni bir atak yapmaya hazırlanıyor. BİM bu sefer iPhone X'i çok uygun fiyata satışa sunacak.

Daha önce PS4'ü satışa çıkarmıştı

Yakın bir zamanda teknolojik ürünleri çok uygun fiyata satışa sunmasıyla bilinen BİM, en son PS4'ü çok uygun bir fiyata halka arz etmişti. BİM bu sefer yaptığı kampanya ise teknoloji meraklılarını heyecalandıracak. Piyasaya henüz yeni çıkan Apple iPhone X'i muhteşem bir fiyatla satacak.

Apple ürünlerini de çok uyguna vermişti

Apple ürünlerini ucuz fiyata veren BİM, 9 Mart'tan itibaren Phone X'i satışa sunacak. BİM şu andan itibaren resmi sitesinde 64 GB'lık modeli 6099 TL olan Apple iPhone X, 9 Mart'ta 4.999 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca satılan ürünlerde 2 resmi Apple garantisi de bulunacak. iPhone X'i satın almak isteyenler BİM sayesinde tam 1100 TL'lik bir indirimle telefon sahibi olabilecek.

9 Mart'ta tüm BİM'lerde

Büyük ihtimalle 9 Mart Cuma günü tüm BİM'lerde sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak telefonu halk şimdiden büyük bir heyecanla bekliyor. Satışa çıkan ürünün ne kadar satılacağı da merak konusu.

ABD dışında fiyatlar çok yüksek

2017'nin Ekim ayında tanıtıldıktan sonra 3 Kasım satışa sunulan Phone X, teknoloji devi Apple’a büyük bir statü kazandırdı. Çoğu teknoloji uzmanı yeni modelin büyük satış patlaması yaşayacağını ve dış pazarda yılbaşından sonra satılacağını ön görülmüştü. Bu tahminler kısmen doğru olsa da öngörülenleri çoğu yanlış çıktı. Apple’ın son iPhone modeli ABD'de 999 dolara satışa sunuldu. Ülke dışında ise fena halde çuvalladı. Şu an ise hala istenilen satış yakalanamıyor.

Ülke dışında satışlar iyi değil

JP Morgan raporuna göre, Apple, 999 dolarlık iPhone modelini satmakta zorlanıyor. Daha çok uluslararası pazarda iPhone X'in satış fiyatları çok yüksek. ABD'de genelde fiyatın uygun bulunması nedeni ile satışlar iyi gitse de ülke dışında durum çok iç açıcı değil.

Böyle giderse zarar edebilir

JP Morgan’ın açıklamasına göre, Apple bu durumu değiştirmek istiyorsa, fiyatlar üzerinde yeni bir düzenleme yapmak zorunda. Bu satışlardan Apple'ın kasasına 797 dolar para giriyor. Eğer marka yurt dışında satışları artırmak istiyorsa fiyatlardan feragat etmek zorunda.

Fiyatlar düzenlenecek

Eylül ayında düzenlenmesi planlanan yeni iPhone etkinliğinde fiyatların düzenleneceği iddia edildi. Aksi bir durumda LCD ekranlı iPhone modeli zirve yaparken, OLED ekranlı modeller dibi görebilir.