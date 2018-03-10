Billur Yazgan'dan "Ercan Yazgan" açıklaması!

Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilen Billur Yazgan açıklama yaptı.

Güncellenme 10 Mart 2018 11:48

Geçen hafta felç geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüler ise bu haberin ardından sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirip yakınların taziyede bulundular. Ölümüyle birlikte gündeme gelen ailesiyle ilgili bilgilerde ise bir yanlış yapıldı. Çıkan haberlerde Acemi Cadı dizisi ile ünlenen Billur Yazgan'ın ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın kızı olduğu ve küs oldukları iddia edilmişti.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Billur Yazgan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Billur Yazgan şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik. Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm. Hepimizin başı sağolsun! Ama basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor.

Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır. Ercan Yazgan babam değildir. Allah rahmet eylesin, gerçek çocuklarına ,ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin!"