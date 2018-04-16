Bill Gates'ten felaket senaryosu!

Bill Gates, ne zaman olacağını bilmediğini fakat ABD'nin büyük bir kriz yaşayacağını bildiğini söyledi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 16:28

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te bana istediğini sor” etkinliğine katılan Bill Gates, ABD’nin bir kez daha büyük bir ekonomik kriz yaşayıp yaşamayacağı sorusuna, 'Evet. Ne zaman olacağını bilemiyorum ama bu kesinlikle olacak' şeklinde cevap verdi.

2007 - 2008'de çıkan kriz sadece ABD'deki mortgage piyasasını etkilemiş, daha sonra bir büyük durgunluğa dönüşmüştü. Dünya çapında uzun zaman bu krizin etkileri sürmüş, ekonomistler bu durumu Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en büyük ekonomik kriz olarak yorumlamıştı.

Olası bir krize hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Bill Gates, ekonomik gerileme dönemlerinden geri dönme konusunda insanlığın başarılı olduğunu ekledi.

Gates, çalkantılı bir dönem öngördüğünü buna rağmen yenilik ve kapitalizmin durumu, insanlar için, her yerde düzelteceğine inandığını söyledi.

Daha önce TIME dergisinde makalesi yayımlanan Bill Gates, ABD’nin gençleri, ebeveynlerinden daha iyi bir ekonomik durumda olacağını söyleyen Warren Buffet’a atıfta bulunan Gates, Warren'in daha önce de bu konudan bahsettiğini, onun bu konuya benden çok daha hakim olduğunu söyledi.