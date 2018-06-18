Bilim insanları uyardı beyinde etkileri çok farklı...

Bilim insanların yaptığı araştırmalara göre yağ ve karbonhidratın beyin üzerinde ciddi etkilerinin olduğu tespit edildi.

Güncellenme 18 Haziran 2018 17:34

Amerika’da Yale Üniversitesi tarafından 206 kişi üzerinde yapılan araştırmada, kişilere 10 doların altından bulunan 36 yiyecek içerisinden birini seçmeleri istenildi ve bu yapılırken bir yandan da katılımcılara beyin taraması yapıldı. Sunulan menü içerisinden katılımcılar çoğunlukla yağ ve karbonhidratın ağır olduğu yiyecekleri tercih ettiği gözlemlendi ve bu yiyecekleri seçerken de beyin içerisinde bulunan bölgelerden ‘ödül’ bölgesinin aktif hale geldiği görüldü.

Çalışma sonucunda yağ ve karbonhidratın bir arada olduğu gıdaları yemeye yol açan dürtülerin doğuştan kişi ile birlikte varolan sinyallerinde tetiklenmesine neden olup beyinde bulunan ödül merkezini harekete geçirmektedir.

Yağ ve karbonhidratı beraber bulunduran besinlerin daha çok enerji verdiği düşünüldüğü için ikisinin bir arada olduğu besinler yalnızca yağ veya yalnızca karbonhidrat bulunduran besinlere oranlar daha çok yeme isteği oluşturmaktadırlar.

Yapılan araştırma aynı zamanda kişilerin neden tok olduğu halde yeme isteklerinin devam ettiği araştırmak açısından da önemli bir çalışmadır bunun sonucundan obezite ile mücadele noktasında büyük bir adım atılabilir.