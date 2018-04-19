Bilgileriniz böyle dağıtılıyor!

Sosyal medya devi Facebook diğer sitelere bağlanmak için sunduğu araç ile bilgileri üçüncü taraflara veriyor.

Güncellenme 19 Nisan 2018 17:06

Mozilla mühendisleri arasında yer alan Güneş Acar, Arvind Narayanan ve Steven Englehardt gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda Facebook’a giriş yapmaya imkan sağlayan 400’in üzerinde sitenin kişilerinin kullanıcı bilgilerini ve verilerini uygun olmayan bir biçimde eriştiklerine ve bir sitenin ise Facebook aracılığı ile kullanıcıları web üzerinde yaptıkları aktiviteleri izlediği ortaya çıktı.

Facebook ile bağlan

Facebook ile bağlan butonu, kullanıcıları yeni servislere giriş yapma ve üye olma imkanı sağlarken, Facebook’un bu süreci daha güvenli yönetebilme sorumluluğunu da veriyor.

Araştırma yapan uzmanlar, kullanıcılar bir web site araçlığı ile sosyal medya profiline ulaşılmasına imkan vermesi ile verilerinin yalnız olarak bu siteye değil aynı zamanda o site ile bağlantılı olan içüncü kişilerinde ulaşmasına olanak sağlıyor. Araştırma sonuçlarına göre ise bu üçüncü tarafların kişilerin profillerinden sadece cinsiyet, e-pota ve isim bilgilerine ulaşabiliyor.

Englebardt yaptığı açıklamada; “Kullanıcının Facebook profiline erişim izni verdiği siteden kullanıcı verisini çeken 7 farklı küçük program bulduk. Neyse ki bu uygulama çok yaygın değil. Söz konusu küçük programları Alexa’daki 1 milyon site içerisinden yalnızca 434 tanesinde bulduk.” İfadelerine yer verdi.

Adı geçen siteler arasında mongodb.com, bhphotovideo.com ve fiverr.com gibi popüler web sitelerinin de yer aldığı açıklandı.

Facebook’un hatası değil

Uzmanlar yaptıkların araştırma sonuçlarına bakarak bu bilgilere üçüncü kişilerin ulaşmasının Facebook’un bir hatası olarak görülmemesi gerektiğini ancak yine de dev sosyal medya aracının bu konuda yapması gereken bir takım işlemler olduğu belirtildi.