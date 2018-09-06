Bilal Erdoğan'ın o karede neden yer aldığı ortaya çıktı

CHP'nin eleştirdiği karede Bilal Erdoğan'ın neden yer aldığı ortaya çıktı. Yapılan açıklama ile asılsız haber yapanların yalanları ellerinde patladı.

Güncellenme 06 Eylül 2018 16:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgizistan ziyaretinde heyette Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yer alması CHP ve bazı muhalif çevreler tarafından eleştirilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Kırgızistan'la resmi görüşmede hiçbir resmi sıfatı olmayan Bilal Erdoğan'ın masada ne işi var. Suçtur bu. Burada devlet sırları konuşuluyor" sözleri ile tepki göstermişti.

Peki bu olayın aslı ne? Bilal Erdoğan, o toplantıya neden katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etnospor'dan yapılan açıklamalar tartışmalara noktayı koydu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş forumunda yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii'nin açılışını gerçekleştirdik. 3. Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldık. Kırgızistan'ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen ardına açıklama yapan Etnospor, "Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdogan, Kırgızistan Meclis Bşk. Sn. Dastanbek Cumabekov ve Etnospor Başkanımız Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantı sonucunda 2020 Yılında Dünya Göçebe Oyunları’nın Türkiye’de yapılmasına karar verilmiştir” denildi.