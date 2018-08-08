Bilal Erdoğan: Yeniden birlik olmak zorundayız

Bilal Erdoğan, “21. yüzyıla damgamızı milletçe vurmak istiyorsak, yeniden birlik olmak yeniden beraber olmak zorundayız" dedi.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 13:47

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'nci Yıl Dönümü Anma Programı’na 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta başlayacaklarını, 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Malazgirt'te ağırlayacaklarını, Malazgirt'te etkinlikler olacağını, birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle Malazgirt'ten, Ahlat' tan bütün Anadolu'ya ve dünyaya haykıracaklarını söyledi.

Erdoğan, “Bu etkinlikler Malazgirt, Muş, Ahlat, Bitlis hatta Van için çok büyük turizm potansiyeli ve kültürel bir hareketlilik oluşturacak. O itibarla Malazgirt halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Herkesin bireysel anlamda kendisini geliştirip millet olarak birlik ruhunu yaşatması gerektiğine dikkati çeken Bilal Erdoğan, “Yeniden bir diriliş hikayesi yazmak istiyorsak, 21. yüzyıla damgamızı milletçe vurmak istiyorsak, yeniden birlik olmak yeniden beraber olmak zorundayız. İnşallah bu Malazgirt kutlamalarımızın güçlenişi de bunun bir remizi olsun, işaretçisi olsun” ifadelerini kullandı.