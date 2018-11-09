Biberon alırken dikkat!

Bebeğinizi biberonla beslemeniz gereken dönemler olabilir peki bu dönemlerde tercih edilen biberon nasıl olmalı.

Güncellenme 09 Kasım 2018 11:21

Bebek için en iyi beslenme yolu tabi ki anne sütü ve emzirmedir. Özellikle doğumdan sonraki 6 hafta içerisinde bebeğin doğal emmeyi öğrenmesi açısından biberona alıştırılmaması gerekir.

Bebekler neden biberon istemez?

Bebekler ilk olarak anne memesini aldıklarında damakları ve dillerini kullanarak dalga şeklinde peristaltik hareket uygulayarak sütü çıkarıp içerler. Ancak biberonla birlikte bu uyguladıkları hareketi uygulayamazlar ve biberonu kabul etmek istemezler veya biberonu kabul eden bebekler ise memeyi tekrar almak istemezler. Emzirme işlemine devam edilebilmesi için biberon tercihinde memede yaptığı dil hareketine benzer hareketi gerçekleştirebileceği bir biberon olmalı.

Nelere dikkat edilmeli