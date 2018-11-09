Biberon alırken dikkat!
Bebeğinizi biberonla beslemeniz gereken dönemler olabilir peki bu dönemlerde tercih edilen biberon nasıl olmalı.
Bebek için en iyi beslenme yolu tabi ki anne sütü ve emzirmedir. Özellikle doğumdan sonraki 6 hafta içerisinde bebeğin doğal emmeyi öğrenmesi açısından biberona alıştırılmaması gerekir.
Bebekler neden biberon istemez?
Bebekler ilk olarak anne memesini aldıklarında damakları ve dillerini kullanarak dalga şeklinde peristaltik hareket uygulayarak sütü çıkarıp içerler. Ancak biberonla birlikte bu uyguladıkları hareketi uygulayamazlar ve biberonu kabul etmek istemezler veya biberonu kabul eden bebekler ise memeyi tekrar almak istemezler. Emzirme işlemine devam edilebilmesi için biberon tercihinde memede yaptığı dil hareketine benzer hareketi gerçekleştirebileceği bir biberon olmalı.
Nelere dikkat edilmeli
- Tercih edeceğiniz biberonun önce malzemesine dikkat edin. Mutlaka cam, plastik veya silikon malzemeden yapılmış olması gerekir ve kesinlikle şişe ve emzik kısmında Bisfenol A (BPA) maddesi bulunmamalıdır.
- 240 ml hacmine sahip biberondan 5 veya 6 tane almak annelerin işlerini kolaylaştırır.
- Tercih ettiğiniz biberonun temizliğinin kolay olması çok önemlidir. Biberon temizleme araçlarını gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.
- Hava geçiren biberonlar bebeğin doğal beslenme alışkanlığını da destekler. Doğal akışa yardımcı olacağından emzirme ve biberon arasında olan fark çok az da olsa kapanmış olur. Böylece bebek hava yutarak gaz sorunun korunmasına yardımcı olur.