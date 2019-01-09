Bezos çifti boşanma kararı aldı

Amazon'un CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos ve eşi boşanma kararı aldı.

Güncellenme 09 Ocak 2019 21:38

ABD merkezli dünya çapında yaygın e-ticaret şirketi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos, 25 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Forbes tarafından dünyanın en zengin insanı olarak kabul edilen 54 yaşındaki Bezos, 48 yaşındaki eşi MacKenzie Bezos ile boşanacaklarını sosyal medya hesaplarından ortak bir yazılı açıklama ile duyurdular.

Bezos çiftinden ortak açıklama

Açıklamada, uzun zaman süren bir aşk keşfi ve ayrılık denemesinin ardından boşanma ve hayatlarımıza arkadaş olarak devam etme kararı aldıklarını, birbirlerini buldukları için kendilerini inanılmaz derecede şanslı hissettiklerini, evli kaldıkları her bir yıl için minnettar olduklarını, 25 yılın ardından ayrılacaklarını bilmeleri durumunda bile yine de evleneceklerini ifade ettiler.

Dünyanın en zengin insanı

Dünyaca ünlü çift 1993’te dünya evine girdiler ve 4 çocukları var. Forbes dergisi, ekim ayında Jeff Bezos'un 160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri sıralamasında 1. sırada yer aldığını duyurmuştu.