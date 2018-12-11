Beyonce, en zengin Hindistanlı düğününde sahneye çıktı

Hindistan'ın en zenginlerinin düğününe Hillary Clinton davetli olarak katılırken, Beyonce düğünde sahne aldı.

Güncellenme 11 Aralık 2018 10:56

Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin kızı Isha Ambani ile başka bir milyarderin oğlu Anand Piramal'ın dünya evine girdi. Dünyanın en pahalı düğünlerinden olan törene, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın olduğu çok sayıda dünyaca ünlü isim katıldı. Davetlilerin düğüne toplam 100 uçakla taşındığı iddia edildi.

Beyonce düğünde sahne aldı

Öte yandan ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’da düğünde sahne alırken, düğüne ABD’li medya kuruluşu Huffington Post'un sahibi Arianna Huffington, dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal ve ünlü kriketçi Sachin Tendulkar da katıldı.

Beyonce ne kadar ödendi?

Çarşamba günü gerçekleşecek törenle sona erecek düğünde kutlamalar hafta sonunda başladı. Beyonce’un sahne için ne kadar ücret aldığı ise gizli tutuldu.

Dünyanın en zengin 19. kişisi

Forbes Dergisi'nin haberine göre Mukesh Ambani, 47 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 19'uncu kişisi. Damadın ailesinin servetinin ise 5.4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Evinin özellikleri dudak uçuklattı

Ambani ailesinin, Mumbai'de dünyanın en pahalı evinde oturduğu, Antilia adlı 27 katlı evin değerinin ise 1 milyar dolardan fazla olduğu, evin farklı katlarında bahçelerinin olduğu ve üç helikopter pistinin bulunduğu belirtildi.