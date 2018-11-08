Beyni öldüren gıdalar belirlendi!

Gün içerisinde tüketilen gıdalar sadece kilo alıp vermeye yardımcı olmuyor aynı zaman beyin üzerinde de ciddi değişimler meydana getiriyor.

Güncellenme 08 Kasım 2018 11:21

Tüketilen besinler insan üzerinde sadece kilo gibi bir etkiye sahip değil beyin üzerinde de ciddi etkileri bulunuyor. Peki beyne zarar veren besinler hangileri?

Trans yağlar

Her türlü trans yağdan uzak durmakta fayda var. Çünkü ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Obezite, kalp ve kolesterol bunlardan en fazla bilinenler. Beyin üzerinde etkisi ise refleksleri öldürüp beynin işlevinin kalitesinde düşme meydana getiri.

Alkol

Genellikle alkolün karaciğeri bitirdiği biliniyor olsa da beyin üzerinde ciddi hasarlara neden oluyor. Kişinin sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatıp, hafızayı bitiriyor.

Fast Food

Yapılan araştırmalar fast food ürünlerinin beynin kimyası üzerinde değişmeler meydana getirdiğini ortaya çıkardı. Bu durum ise kişilerde anksiyete ve depresyon gibi sorunlara neden olacaktır.

Yapay tatlandırıcılar

Genellikle kilo vermek amacıyla tercih edilen yapay tatlandırıcılar kalori bakımından çok az olsa da faydadan çok zarar veriyor. Devamlı olarak tercih edildiğinde ise beyinde hasarlara ve zihinsel bozukluklara neden oluyor.

Şeker ve şeker ürünleri

Uzun süreli devam eden şeker kullanımları kişilerde nörolojik sorunlara neden oluyor. Zamanla da hafızada zayıflıklar oluşturduğu tespit edilmiştir. Öğrenmede de güçlükler meydana getirdiği bilinmektedir. Buna bağlı olarak şekerden uzak durmakta fayda var.

Nikotin

Zararlarını saymakla bitmeyen nikotinin beyinde bıraktığı hasarlarda ciddi boyuttadır. Beyne kan gitmesini engelleyen nikotin, yavaş yavaş beynim ölümüne neden olur.