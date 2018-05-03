Beyin için o önemli gıdalar açıklandı!

Uzmanlar bireylerin daha sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmesi için alması gereken besinleri açıkladı.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 12:08

Uzman yapılan araştırmalar sonucundan şekerin hayatımızdan çıkarılması gereken bir besin olduğunu ancak makul ölçülerde pekmez, bal, meyve ve dondurma yemenin bir zararı olmayacağını açıkladı.

Pekmez, dondurma, hurma ve incir ile beslenilebilir

Kanser tedavisi sırasında beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, doğal yollarla üretilmemiş ve herhangi bir işleme maruz kalmış gıdalardan uzak durmak gerektiğini belirtti.

Yoğurdun yiyecekleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve yiyecekler içerisindeki zehirleri tutup kaynaklarını yenilediğini vurgulayan uzmanlar aynı şekilde yumurtanın da uygun koşullarda üretildiği takdirde mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında olduğunu vurguladı. Tavuğunda kesinlikle insan sağlığı için son derece faydalı bir besin olduğunu belirten uzmanlar ancak yarı sentetik et olarak üretildiğinde bunun insan vücudu için bir faydası olmadığı üzerinde durdu. Hamur işleri de kesinlikle uzak durulması gereken şeker grubu besinlerden biridir. Ancak makul ölçüde işlenmemiş şeker yani pekmez, bal, meyve gibi besinlerden alınan şekerin bir zararı olmadığı açıklandı.

Şekerden tamamen değil makul ölçüde uzak durulmalı

Şekeri hayatımızdan tamamen çıkarmanın tartışmalı bir konu olduğu belirtilirken kahvaltıda bal yemenin bir sakıncası olmadığını ancak bu balı kaşık kaşık tüketildiğinde ciddi oranda zararları çıkabileceği uzmanlar tarafında belirtildi. Özellikle yemek borusu tümörü hastalarının yutkunmakta zorluk yaşadıklarını bunların gerekçe olarak şekeri bıraktım ancak yine de kanser olduklarını söylüyor. Sıfır şekerle beslenmek hastanın tedavisini zorlaştırıyor bu neden düzenli ve sağlıklı beslenmek her açıdan daha önemlidir.

Beyaz şeker yerine

Kişilerin beyaz işlenmiş şeker yerine dondurma, hurma, pekmez, bal ve meyve tüketerek şeker alınmasının daha sağlıklı olacağı açıklandı.

Palm yağından uzak durulmalı!

Palm yağından kesinlikle uzak durulması gerektiğini ifade eden uzmanlar, "Palm yağlarının, kanserli farelerde, yayılımı 8-10 kat arttırdığını ve kanserin çok daha hızlı büyüdüğünü gösteren kanıtlar elde edildi ve sonuçları bilimsel dergilerde yayımlandı. Bu nedenle, palm yağı, fruktoz bazlı şekerlerden uzak durulmalı.” Açıklamasını yaptı.