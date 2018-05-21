Beyaz'ın Kanal D macerası sona mı erdi?

Yıllardır Kanal D'de program sunan milyonların sevgilisi Beyazıt Öztürk, kulislerde dolaşan iddialara göre kanalla yollarını ayırdı.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 16:12

HT Magazin yazarı Mustafa Doğan'ın köşesine taşıdığı iddiaya göre, Kanal D'de Beyaz Show defteri kapandı. Nisan sonu programın yayınına aniden ara verilmesinin nedenini de buna bağlana yazar, final kararının Beyaz tarafından değil, yeni yönetim tarafından alındığını belirtti. İddiaya göre, nezaketen kendisine başka program yapması teklifi götürülmüş ama Beyazıt Öztürk bunun ne anlama geldiğini bildiği için teklifi kabul etmemiş.

Doğan, Kanal D'nin simge programlarından, olmazsa olmazlarından olan 'Beyaz Show'un son yıllarda eski tadını vermediğini ve alternatifi de olmadığını aktardı.

Beyaz'ın zaman zaman yorulduğunu hissettirdiği belirtilen yazıda, yinede Beyaz Show'un Cuma akşamlarının tadı tuzu olduğunu belirtildi. Bu vesile ile de ekranların en uzun soluklu talk show'unun Kanal D macerası da resmen bitmiş oldu.

İddiaya göre, Doğan Ailesi'ne olan bağlılığı ve duygusal kişiliği herkesçe bilinen Beyaz'ın satış nedeniyle tadının kaçtığı, yeni sezonda ekranda olmaya sıcak bakmadığı zaten biliniyordu. Bir yandan yeni yönetimin elini rahatlatma niyeti de vardı.

Doğan, el değiştiren kanalda büyük bir değişim yaşandığını, yayın çizgisi yavaş yavaş değiştiğini, Nisan sonu programın yayınına aniden ara verilmesinin de bundan olduğunu yazdı.

Beyazıt Öztürk'e nezaketen başka program yapması teklifi götürüldüğünü belirten Doğan, Beyaz'ın bunu geri çevirdiğini, Öztürk'ün Kanal D macerasının bittiğini ama ekran macerasının bitmediğini belirtti.

Doğan yazısına şöyle devam etti:

Aslında en verimli döneminde ünlü şovmen. Yılların birikimi ve tecrübesi var. Doğru bir ekiple buluşursa eski şaşaalı günlerine dönmesi işten bile değil. Duyduğuma göre Beyaz'ın da niyeti bir sezon ara verip sonra ekrana dönmekmiş. Biraz dinlenip kendini özletmesi iyi bir fikir olabilir.

Tabii yeni sezona daha çok zaman var. Bu arada aklını çelecek bir teklif de pekâlâ gelebilir. Bekleyip birlikte göreceğiz. Fakat bir gerçek var ki; emeklilik için çok ama çok erken!