Beyaz'ın bölüm başı alacağı para dudak uçuklattı

O Ses Türkiye'ye transfer olan Beyazıt Öztürk'ün bölüm başına 100 bin TL alacağı iddia edildi.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 11:07

Ekranların en uzun soluklu ‘talk show’u olan Beyaz Show’un Kanal D’deki yönetim değişikliği nedeni ile bittiği açıklanmıştı. Daha sonra ise Beyazıt Öztürk’ün O Ses Türkiye’nin kadrosuna katılacağı belirtilmişti. Beyaz’ın Acun Ilıcalı ile yaptığı anlaşmanın detaylar ortaya çıktı. Usta şovmenin Acun Medya ile bölüm başına 100 bin TL’ye anlaştığı ileri sürüldü.

Acun ne demişti?

Sürpriz transferlerle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün hem moderator hem de jüri olabilecek bir isim olduğunu, hangi pozisyonda görev alacağının gelecek günlerde belli olacağını, kendisi için önemli olanın O Ses Türkiye ailesinde olması olduğunu, Öztürk’ün Türkiye’nin önemli isimlerinden biri olduğunu, bu yıl O Ses Türkiye'ye bambaşka bir hava getireceğine inandığını, Beyaz’ın stüdyoda olacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını söylemişti.

Kim ne kadar alıyordu?

Jürinin eski üyelerinden olan ünlü popçular Hadise ve Murat Boz’un bölüm başına 85 bin TL, Yıldız Tilbe 70 bin TL, Gökhan Özoğuz ise 45 bin TL alıyordu.