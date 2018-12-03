Beyaz'dan Hadise'ye: Sevgilim olur musun?

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın Hadise'ye "Sevgilim olur musun?" teklifi dün akşama damgasını vurdu.

Güncellenme 03 Aralık 2018 10:40

O Ses Türkiye sahnesinde beğenilen bir performans sergileyen yarışmacı Arif Erdoğan'ı takımına almak isteyen jüri üyeleri kıyasıya mücadele etti. Bu rekabet sırasında Beyaz’ın Hadise’ye "Benimle sevgili olur musun?" sorusu izleyenleri şaşkına uğrattı.

Beyaz’dan Hadise’ye teklif

Yeni sezonda O Ses Türkiye’nin jüri üyeliğine dahil olan Beyazıt Öztürk, yaptığı esprili konuşmalarıyla akşama damgasını vurdu. Hadise’nin sahnedeki yarışmacıya vaatlerde bulunduğu sırada Beyaz araya girerek, “Çok içten bir şey söyleyeceğim. Hadise benimle sevgili olur musun?” dedi. Beyaz’ın bu sözleri sonrası hem Hadise hem de izleyenler büyük şok yaşadı.

Bu teklifi neden yaptı?

Yarışmacıyı kendi ekibine almak için Hadise’ye böyle bir teklif yaptığını söyleyen Beyaz, teklifinin şaka olduğunu belirtti. Hadise ise "Ben ne soru gelirse gelsin büyüklere saygı duyarak dinlerim" sözleri ile cevap verdi.