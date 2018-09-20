Beyaz Show devam edecek mi?

O Ses Türkiye jürisi üyeleri Seda Sayan, Hadise, Murat Boz ve Acun Ilıcalı ile yemek yiyen Beyaz, samimi açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 20 Eylül 2018 16:40

Bir süre önce O Ses Türkiye’nin jürisine transfer olan Beyazıt Öztürk, yarışmanın diğer jüri üyeleri Seda Sayan, Hadise, Murat Boz ve Acun Ilıcalı'yla birlikte dün akşam yemek yedi. Gecede yıllarca sunuculuğunu yaptığı 'Beyaz Show' hakkında konuşan Beyaz, programın bitmediğini ancak bir yıl ara verdiğini söyledi.

Beyaz Show’a bir yıl ara

Beyaz Show’un 22-23 yıldır devam ettiğini belirten Beyaz, programa bir yıl ara vermek istediğini, sonrasında kendi adını taşıyan şov programının devam edeceğini, O Ses Türkiye programı ile ikisini bir arada götürebileceğini söyledi.

Ücret iddialarını yalanladı

Programdan bölüm başına 100 Bin TL alacağı ve yurt dışında ev aldığına dair çıkan haberleri de yalanlayan Beyazıt Öztürk, programın moderatörü ve yapımcısı Acun Ilıcalı’dan sigorta ve primlerini tam yatırmasını istediğini söyleyerek esprili bir açıklamada bulundu.