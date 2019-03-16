Beyaz Saray'dan Yeni Zelanda açıklaması

ABD, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Güncellenme 16 Mart 2019 12:48

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

“Yeni Zelanda'nın yanındayız"

ABD Başkanı Donald Trump, 49 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili "Camiye yapılan korkunç katliam sonrası Yeni Zelanda'nın yanındayız" dedi.

Ne yaşandı?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Polis saldırıyla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.