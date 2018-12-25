Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhtemel bir görüşmeye açık olduğunu, bu görüşmeye dair herhangi bir plan ve tarih olmadığını belirtti.

Güncellenme 25 Aralık 2018 10:16

ABD basınına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı görüşme sonrası yapılacağı iddia edilen muhtemel bir buluşmaya dair açıklama yaptı.

Tarih ve plan yok

Trump’ın gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan’la muhtemel bir görüşmeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, görüşmeye dair herhangi bir tarih veya planın olmadığı belirtildi.

Kalın, ne demişti?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Türkiye'ye davet ettiğini belirtmiş, Trump'ın da bu davete sıcak bakarak 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

En son G-20 Zirvesi'nde görüştüler

İki lider, resmi olarak en son Mayıs 2017 yılında Beyaz Saray'da bir araya gelmiş fakat bu ay Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde 50 dakikalık bir görüşme yapmıştı.