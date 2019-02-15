Beyaz Saray'dan kritik sınır güvenliği açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD hükümetinin bir daha kapanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD’de hükümetin açık kalıp kalmayacağı konusunda yazılı bir açıklamada bulundu.
Tekrar kapanmayacak
Sözcü Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın bütçe yasasını imzalayacağını, hükümetin tekrar kapanması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi.
Gerekli tedbirler alınacak
Açıklamada, Trump’ın daha önce de dile getirdiği gibi hükümet bütçe yasasını imzalayacağını fakat sınırlarındaki ulusal güvenlik ve insani krizi durdurduklarından emin olmak için ulusal acil durum da dahil gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.
Trump'ın "Meksika sınırına duvar" vaadini yerine getireceğini ifade eden Sanders, sınırları koruma konusunda gerekli adımları atacağını vurguladı.