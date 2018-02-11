Beyaz Saray'dan Kalın-McMaster görüşmesine dair ilk açıklama
Beyaz Saray'dan Kalın-McMaster görüşmesine dair açıklama geldi: Terörle ortak mücadeleyi genişletecek yöntem arayışı ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, dün ve bugün İstanbul'u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştü. Beyaz Saray'dan o görüşmeyle ilgili açıklama geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Terörle ortak mücadeleyi genişletecek yöntem arayışı ele alındı" ifadelerine yer verildi.