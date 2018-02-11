Beyaz Saray'dan Kalın-McMaster görüşmesine dair ilk açıklama

Beyaz Saray'dan Kalın-McMaster görüşmesine dair açıklama geldi: Terörle ortak mücadeleyi genişletecek yöntem arayışı ele alındı.

Güncellenme 11 Şubat 2018 20:52

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, dün ve bugün İstanbul'u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştü. Beyaz Saray'dan o görüşmeyle ilgili açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Terörle ortak mücadeleyi genişletecek yöntem arayışı ele alındı" ifadelerine yer verildi.