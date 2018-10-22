Beyaz Saray'dan çok kritik Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray danışmanı Kushner, Trump ve Pompeo'nun Kaşıkçı olayının aydınlatılmasından sonra karar vereceklerini söyledi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 18:02

Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Kaşıkçı konusunda hala gerçekleri bulma aşamasında olduklarını belirten Kushner, Trump ve Pompeo’nun gerçekler ortaya çıktıktan sonra ne yapılacağına karar vereceklerini, Suudi Arabistan’ın önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

Gerçekleri tespit edilince karar verecekler

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçeklerin tespit edilmesinin ardından karar vereceklerini belirten Kushner, ABD'nin tüm dikkatinin bu olay üzerinde olduğunu ve Trump'ın ABD'nin çıkarlarına odaklandığını belirtti.

Prens Selman durumu ciddi bir şekilde ele almalı

Kushner ayrıca Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı olayında şeffaf olması ve durumu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.