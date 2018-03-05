Beyaz Saray'dan çok kritik "Doğu Guta" açıklaması!

İnsanlık dramı yaşanan Doğu Guta için Beyaz Saray'dan Rusya ve İran'a uyarı niteliğinde açıklama yapıldı.

Güncellenme 05 Mart 2018 09:51

ABD, İran ve Rusya'nın desteklediğini ileri sürdüğü Esed rejiminin Doğu Guta'daki faaliyetlerini kınadığını açıkladı.

ABD’den kınama

Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Rusya ve İran destekli Esed rejiminin Doğu Guta halkına karşı devam eden askeri operasyonlarını kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya’ya uyarı

BMGK'nın Suriye'de 30 günlük ateşkes talebinde bulunulduğu, Rusya'nın kararın maddelerini göz ardı ettiği ve yanlış bir şekilde 'terörle mücadele' adı altında masum sivilleri öldürmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bunlar, Rusya'nın ve Suriye rejiminin 2016'da binlerce sivilin öldürüldüğü Halep'te söyledikleri yalanlarının ve ayrım gözetmeksizin güç uygulamasının aynısıdır" denildi.

Rus uçakları, hava saldırı düzenledi iddiası

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ayrıca, Himeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus uçaklarının 24 ile 28 Şubat tarihleri arasında Doğu Guta ve Şam yakınlarında her gün 20 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Esed, kimyasal silah kullanıyor

Suriye'deki rejim yanlılarına, Doğu Guta'daki sağlık merkezlerinin ve sivillerin hedef alınmaması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, medeni dünyanın Esed'in kimyasal silah kullanmasına izin vermemesi gerektiği vurgusu yapıldı.

İran ve Rusya’ya BMGK’nın kararına uyma çağrısı yapıldı

İran ve Rusya'ya BMGK'ya uyması konusunda uyarılarda bulunulan açıklamada, bölgedeki mahsur kalan 400 bin sivil için insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması gerektiği yönünde çağrıda bulunuldu.

400 sivilin hayatı tehlikede

Şam'ın doğu bölgesindeki yerleşim yerlerini içine alan Doğu Guta tarihin en büyük dramlarından birine sahne oluyor. Yarısı sivil olan yaklaşık 400 sivil 5 yıldır insani yaşam şartlarından yoksun bir şekilde hayat sürüyor.

Rejimin baskısı her geçen gün artıyor

Astana anlaşmalarında Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilen Doğu Guta'da Esed rejimi baskısını giderek artırdı. İnsani krizin daha da büyüdüğü bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.

Bebek ve çocuklar yaşamını yitirdi

Acil yardım bekleyenlerin önemli bir çoğunluğunu çocuklar ve ileri derecede kanser hastaları oluşturuyor. Doğu Guta'da yaşayan birçok bebek ve çocuk ilaçsızlık yüzünden hayatını kaybetti.

Esed ateşkes kararına uymuyor

BMGK'nın ve Rusya'nın 30 günlük ateşkes kararı almasına rağmen Esed rejimi bölgede hala saldırılarını devam ettiriyor.