Beto'nun kurtarışları sosyal medyanın diline düştü!

Göztepe'nin kalecisi Beto, Trabzonspor ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla sosyal medyanın diline düştü.

Güncellenme 06 Şubat 2018 08:56

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Maça Göztepe'nin kalecisi Beto ise damga vurdu.

İlk yarıda 4 kurtarış yaptı

Maçın ilk yarısında kaleci Beto, takımı resmen sırtladı. İlk yarıda 4 kurtarış yapan tecrübeli kaleci Süper Lig'de rekor yeni bir rekor kırdı.

Yeni bir rekor kırdı

Verilere göre Göztepe'nin iddialı kalecisi Beto bu sezonun en fazla kurtarış yapan oyuncu oldu. Yıldız kaleci 14. haftadaki Karabükspor ile oynanan maçta 4 kurtarış yapmıştı. Beto ayrıca 90 dakikada 9 kurtarış yaparak Süper Lig'de bu sezon yeni bir rekora imza atmış oldu.

Son dakikalarda peş peşe kurtarışlar

Tecrübeli kaleci Beto, maçın son dakikalarında yaptığı peş peşe 3 kurtarışla sosyal medyanın da diline düştü. Önce Okay'ın kafasını kornere çelen deneyimli file bekçisi, kornerden gelen topta da başarılı oldu. Novak'ın indirdiği topun önüne kendisini atan Beto 90+3'te N'Doye'dan önce müdahalede bulunmayı başardı.