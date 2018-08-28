Beton Orçun'un acı günü

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun’u Alperen Khamis’in Haziran ayında kaza geçiren annesi vefat etti.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 11:05

Çocuklar Duymasın dizisinin Beton Orçun’u Alperen Khamis’in anneannesi ve annesi Haziran ayında talihsiz bir trafik kazası geçirmişti. Yaşanan bu kaza sonrası genç oyuncu Khamis’in anneannesi Zennure Aksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve Haziran’da hayata veda etmişti.

Annesini de kaybetti

Bu acıyı henüz üzerinden atamayan genç oyuncu Alperen Khamis, aynı kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören annesi Nilgün Aksu’yu kaybetti.

Bugün defnedilecek

Sözcü’nün haberine göre, anne Aksu aynı kazada ağır yaralanmış ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Aksu dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Aksu’nun cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Tarabya Merkez Camii’nde kaldırılarak aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Çocuklar Duymasın ekibi yasa boğuldu

Art ardına gelen ölüm haberleri sonrası genç oyuncunun zor günler geçirdiği ve bu ani ölümün Çocuklar Duymasın ekibini yasa boğdu belirtildi.