Beştepe'den Netanyahu'nun küstah sözlerine yanıt!

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı küstah sözlere Beştepe'den yanıt geldi.

Güncellenme 23 Aralık 2018 16:52

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine cevap olarak küstah ifadeler kullanmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan cevap geldi.

Beştepe’den Netanyahu’ya cevap

Netanyahu’nun "Köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan, İsrail'e vaaz vermesin" ifadelerine cevap veren Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile" dedi.

Twitter’dan açıklama yapan Kalın, Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olduğunu, Netanyahu’nun ülkesi İsrail’de başının soruşturmalarla belada olduğunu, bu nedenle dikkatleri üzerinden atmak için böyle bir açıklamaya başvurduğunu, İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı susturamayacağını söyledi.

Netanyahu ne demişti?

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı sözlerinde, "Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ahlakı güzel insan her yer yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda 'Yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim' deriz" demişti.