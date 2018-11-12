Beştepe'den Fransa'ya Kaşıkçı tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransa'nın Kaşıkçı hakkında Türkiye'yi itham eden açıklamalarına cevap verdi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 16:39

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması hakkındaki ifadelerini, "Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez" sözleri ile eleştirdi.

Türkiye sayesinde olay aydınlandı

Altun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili attığı adımlarla ilgili son açıklamaları gerçeği yansıtmadığını, kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesinin kabul edileme olduğunu, bu olayın Türkiye’nin kararlı çabaları sayesinde çözüldüğünü, aksi durumda olayın üstünün örtülmüş olabileceğini söyledi.

Cinayet birçok dost ülkenin yetkilileri ile paylaşıldı

Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşıldığını hatırlatan Altun, bu hamlenin Türkiye'nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça gösterdiğini, Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'den kanıtları aldıklarını teyit ettiğini belirtti.

Fransa’ya farklı muamele yapılmadı

Altun, bu süreçte Fransa'ya farklı şekilde muamele edilmediğini, Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların Fransız devletinin ilgili birimleriyle de paylaşıldığını, 24 Ekim 2018 tarihinde Fransız istihbaratının bir temsilcisine ilgili ses kayıtları dinletilmiş ve kendisiyle aralarında kayıtların deşifresinin de bulunduğu detaylı bilgiler paylaşıldığını, Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında bir iletişim kopukluğu olduğunu, bu sorunu çözecek olanın Türkiye Cumhuriyeti değil, Fransız makamları olduğunu söyledi.

Dünya ülkelerine çağrı

Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam ettiğini ifade eden Altun, “Buna cinayet emrini kimin verdiği de dahildir. Bu vesileyle Fransa başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adımları atmaya davet ediyoruz" dedi.