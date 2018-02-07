Beştepe'den 'Esed' açıklaması!

Kılıçdaroğlu'nun Esed rejimi ile temas kurun çağrısına cevap veren İbrahim Kalın, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Güncellenme 07 Şubat 2018 14:25

Beştepe'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Esed'le temas kurun çağrısına cavap veren Kalın, Esed rejimi ile temasın söz konusu olmadığını belirtti.

"Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracak"

''İtalya Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek veren bir ülkedir. AB süreci ile ilgili son birkaç günde önemli bazı gelişmeler yaşandı. (Vize serbestisi) Beklentimiz karşılanan 72 kriter çerçevesinde vize serbestisinin en kısa sürede hayata geçirilmesi. Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır.

"Operasyon planlandığı şekilde devam etmektedir"

Operasyon planlandığı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar çok önemli noktalar kritik bölgeler teröristlerden temizlenmiştir. Operasyonda bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Afrin'deki terör unsurları tamamen temizlenecek. ÖSO meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Teröristlerin yeni arayışlara girdiğini görüyoruz.

"ABD umarız YPG'ye verdiği desteği bir an önce sonlandırır"

ABD umarız YPG'ye verdiği desteği bir an önce sonlandırır. Zaman zaman çeşitli ülkelerden 'PYD, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' şeklinde açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomimize herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır, bundan sonra da olması beklenmemektedir.

Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Konferansı gerçekleştirildi. Soçi zirvesinde bir takım aksaklıklar oldu hatalar yapıldı. Rejim İdlib'de çatışmasızlık kararını ihlal ediyor.

"Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil"

Kılıçdaroğlu'nun PYD YPG'nin terör örgütü olduğunu ifade etmesi memnuniyet verici ama hala CHP içerisinde PYD YPG'ye terör örgütü diyemeyen onlara destek veren bir takım seslerin olduğunu da görüyoruz. Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil.

"Bunlar müttefiklik ilişkisine sığmayan uygulamalar"

Tillerson'ın ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. McMaster benim davetlim olarak Türkiye'ye gelecek. Bu ziyaretler önemli çünkü biz Amerika Birleşik Devletleri ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz ama bu güveni sağlayacak olan da aynı zamanda Amerikan yönetiminin sahada atacağı somut adımlardır. PYD'ye verilen destek meselesini biliyorsunuz. Hakan Atilla davasını biliyoruz. Bunlar müttefiklik ilişkisine sığmayan uygulamalar. Tankımızı vuran silahın menşei ile ilgili inceleme devam ediyor. O incelemenin raporu geldikten sonra gerekli değerlendirmeyi yapacağız.'

"Mehmetçiklere saygısızlıktır''

Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) başındaki Türk ifadesi Bakanlar Kurulu kararıyla verilen bir sıfat bir isim. Türkiye'de faaliyet gösteren bir STK'nın kamuoyunun hassasiyetlerini gözardı ederek açıklamalar yapması kamuoyunda tepkiye yol açar. Bizim askerimiz orada bizim ülkemiz için özgürce nefes alabilmemiz için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Birilerinin biz operasyona karşıyız demeleri her şeyden önce o Mehmetçiklere saygısızlıktır.''