Beştepe'den Bolton-Kalın görüşmesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Bolton'un Kalın'la yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 08 Ocak 2019 17:37

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

“Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyarete ilişkin yaptığı açıklamasında “Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum.

Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin “nasıl”ı değil, sadece “ne zaman”ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir” ifadelerini kullandı.