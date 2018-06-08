Beştepe'den Avusturya'nın "cami kararına" tepki

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı ile amacın Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmek olduğunu söyledi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 12:08

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı ile amacın Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmek olduğunu belirtti.

Avusturya'nın muhafazakâr hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Avusturya'nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir" dedi.

Kalın ayrıca, "Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir" açıklamasında bulundu.