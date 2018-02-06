Beştepe'deki kritik zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'te gerçekleştirilen kritik Güvenlik Toplantısı sona erdi.

Güncellenme 06 Şubat 2018 23:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'nda, Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde durulduğu öğrenildi.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratların katıldıkları kaydedildi.