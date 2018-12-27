BES'ten çıkıp, yeninden girmek isteyenlere müjde

Hazine ve Maliye Bakanlığı BES'te yönetmelik değişikliğine gitti. Bu kapsamda, cayıp sistemden çıkanlar bir defalığa mahsus tekrar sisteme dahil edilecek.

Güncellenme 27 Aralık 2018 09:53

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BES hakkında yönetmelik değişikliği yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, sistemden cayma hakkını kullanıp ayrılanlar 3 yıl içinde sisteme yeniden otomatik olarak dahil edilecek. Bakanlık sisteme dahil etme süresini 1 yıla kadar azaltabilecek veya 5 yıla kadar uzatabilecek.

Emeklilikte kaç yaş esas alınacak?

Değişen yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, 45 yaşını dolduran çalışanların yaşlarının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak.

18 yaşını doldurmamış çalışanlar da BES’e dahil edilecek

Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak. İlgili kanunlar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.