Best Model Türkiye birincileri belli oldu

TV em'de yayınlanan 31. Best Model Türkiye'nin kazananları belli oldu.

Güncellenme 17 Ekim 2018 16:39

TV em ekranlarında yayınlanan ve 31.’si düzenlenen Best Model Türkiye 2018 finalinin kazananları belli oldu.

Sunuculuğu Ece Gürsel üstlendi

Türk sanat ve sosyete camiasına çok sayıda ünlü isim kazandıran Best Model Türkiye’de bu yıl da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Türkiye’nin en iyi modellerinin seçildiği yarışmada büyük heyecan yaşanırken programın sunuculuğunu ünlü manken Ece Gürsel üstlendi.

Ünlü modacılara ödül

İstanbul’da düzenlenen 31. Best Model Türkiye 2018 Finali’nde ünlü modacılar; Faruk Saraç ve Erol Albayrak’a Onur Ödülü verilirken, Alper Aslanoğlu ve Tolga Çam’a Başarı Ödülleri verildi.

İlerleyen saatlerde heyecanın zirve yaptığı yarışmada, önce mansiyon kazanan yarışmacılar açıklandı.

Altı kategoride mansiyon alan erkek ve kadın yarışmacılar şöyle:

Podyumda En İyi Yürüyen: Bayanlarda Yeliz Barman; Erkeklerde Yakup Han Erol

İstikbal Vaat Eden: Erkeklerde Alp İnan, bayanlarda Zübeyde Lokmanoğlu

En İyi Mayo Taşıyan: Erkeklerde Berk Bugan, bayanlarda Cansu Gezer

En İyi Fizik: Erkeklerde Kerem Alparslan, bayanlarda Sandra Deniz Karslı

En İyi Yüz: Erkeklerde Ramazan Koltuk, bayanlarda Ayşenur Büşra Selvitop

En İyi Fotomodel: Bayanlarda Bengüsu Taş, erkeklerde Onur Alp Çam

Kendine güvenen 25 genç kız ve erkek adaylardan oluşan yarışmanın 1.’si de belli oldu.

İkinci ve üçüncüler

Yarışmanın üçüncüsü; erkeklerde Alp Timuçin Kocaman, bayanlarda Merih Öztürk.

İkincisi erkeklerde Ercüment Çırak, bayanlarda Buse Orcan.

Birinci olan isimler

31. Best Model Of The World yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan ve Best Model Türkiye 2018’de birinci olan erkek yarışmacı Ulaş Özgür Aslan olurken birinci olan bayan Türkan Geyik oldu.