Beslenmede bu hatalara düşmeyin!

Sağlıklı beslenmeye yönelik halk arasında dolaşan bazı doğru bilinen yanlışları uzmanlar sizler için sıraladı.

Güncellenme 26 Şubat 2019 11:49

Yıllardır bilinen bazı doğrular meğerse hep yanlışmış peki bunlar neler?

Yumurta kolesterolü yükseltir mi?

Yıllardır yumurtanın kolesterolü yükselttiği yönünde haberler dolaşıyor ve tüketilmesi kardiyovasküler sağlık açısından tartışma konusu olmuştur.

Yapılan araştırmalar sonucunda günde tüketilen 1 yumurta ile birlikte kişilerde serum da bulunan toplam kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinde bir değişim meydana getirmediği ortaya çıkmıştır.

Yumurta kolestrolü ile kan kolestrolü arasında kesin bir birlik olmadığından günde bir yumurta tüketmenin herhangi bir zararı yoktur.

Sabahları aç karnına limonlu veya sirkeli su zayıflatır mı?

Toplumda yaygın olarak benimsenmiş efsanelerden birisi de sabahları aç karnına sirkeli su veya limonlu su içmenin zayıflattığıdır. Herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan bu teorinin bağışıklık sistemini güçlendirip güne zinde başlamaya katkısı olur ancak zayıflatmaya herhangi bir etkisi bulunmaz.

Akşam 6’dan sonra yemek yemek şişmanlatır

Akşamları yenilen yemek tamamen kişinin uyku, iş ve yaşam tarzındaki düzenle ilgilidir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yatmadan 3-4 saat önce kişinin yemekle olan ilişkisini kesmesi gerekir. Ancak su ile olan ilişkisini kesmemesi gerekir.

Sıcak su yağları yakar mı?

Yine halk arasında dolaşan yanlışlardan bir başkası ise sabahları sıcak su içmenin yağ yakımını hızlandırdığı noktasındadır. Dikkat edilmesi gereken şu ki oda sıcaklığında su içmeye özen göstermek gerekir. Su tüketmek yağ yakımını hızlandırır ancak bunu için sıcak içmek gerekmez.