Beşiktaş'tan Talisca atağı!

Beşiktaş, başarılı oyuncusu Talisca'nın satın alma opsiyonunu kullanmak için yıllık ücretinde artışa gidiyor.

Güncellenme 09 Nisan 2018 15:26

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın satın alma opsiyonunu kullanmak için yıllık ücretinde de artışa gidiyor.

Milliyet'in iddiasına göre, siyah-beyazlı ekip, 31 Mayıs'a kadar satın alma opsiyonu geçerli olan Talisca için bu tarihe kadar 21 milyon euro'yu ödeyerek oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.

Talisca için mali şartların çıtasını yükselten kulüp, öncelikli olarak oyuncuyu takımda tutmak adına ikna faaliyetleri başlattı. Yöneticiler, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi durumunda Talisca'ya yeni bir teklif sunacak.

Şu anki sözleşmeye göre yıllık 1,5 milyon euro kazanan Talisca'nın yeni mukaveleyle birlikte en az 2,5 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

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