Beşiktaş'tan şaşırtan Cenk Tosun atağı!

Beşiktaş'ın geçen sezon Everton'a transfer ettiği Cenk Tosun'u bir yıllığına kiralamak istediği ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 14:09

Beşiktaş’ın, geçen sezon Everton’a 22 milyon Euro’ya transfer olan Cenk Tosun’u bir yıllığına kiralamak istediği ortaya çıktı.

Beşiktaş, geçen sezon yüklü miktarda paraya Everton’a gönderdiği Cenk Tosun’u bir sezon kiralamak için harekete geçti. Şuan takımını ikna etme aşamasında olan Cenk Tosun’un Türkiye’ye dönmek istemesi Beşiktaş’ta heyecan yarattı. İddiaya göre, Tosun’un ülkeye dönmesi için anlaşma sağlandı.

20 Mayıs’ta Cenk için masaya oturacaklar

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş Yönetimi, Mayıs'ın 20'sinden sonra Everton kulübü ile masaya oturacak ve bir kez daha pazarlıklara başlayacak. İngiliz kulübü ile anlaşma sağlanırsa Cenk Tosun 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık oynayacak.

Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına selam

Bu arada Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçın seremonisine Burak Yılmaz, Cenk Tosun'un küçük oğlu ile birlikte çıktı. Maçı tribünden izleyen Cenk Tosun Beşiktaş taraftarını eline kalbine götürerek selamladı.

Everton’da istediği şansı bulamadı

Cenk Tosun Everton'da istediği kadar şans bulamadı. Durum böyleyken Beşiktaş'ta yeni bir başlangıç yapmak ona da cazip geliyor.