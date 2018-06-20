Beşiktaş'tan Quaresma atağı!

Beşiktaş'ın transferde tüm planlarını 2018 Dünya Kupası'na göre yaptığı ve Ricardo Quaresma'yı yakın markaja aldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 20 Haziran 2018 17:27

Transfer konusunda adeta sessizliğe bürünen Beşiktaş'ın tüm planlarını 2018 Dünya Kupası'na göre yaptığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların en kritik hamlesinin Ricardo Quaresma olacağı öğrenildi.

Portekiz Milli Takımı'nın başarılı oyuncu olan ve dünya Kupası'na gitmeden önce Çin transfer piyasasında ismi dolaşan yıldız futbolcunun, astronomik bir yıllık ücret karşılığında siyah-beyazlı kulübe para kazandırarak gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerinin sonuna gelmesi nedeniyle Çin'e olumlu yaklaşan 34 yaşındaki Quaresma'nın, Beşiktaş'ın da iyi bir bonservis bedeli kazanması şartının olduğu aktarıldı.

Beşiktaş, maçları yakından takip ediyor

Beşiktaş yönetiminin, Quaresma'nın ayrılma ihtimali nedeniyle transferde acele etmediği ve Dünya Kupası'nı beklediği iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin ayrıca, turnuvadaki bazı maçları da yakından takip ettiği ortaya çıktı. Hedeflerine koyduğu oyuncuların isimlerini sır gibi saklayan Beşiktaş, bu kişileri yakın markaja aldı. 1 Temmuz itibarıyla ise harekete geçecek. Quaresma dışında Dünya Kupası'nda mücadele eden Pepe ve Vida'ya da teklifler bekleyen Beşiktaşlı idareciler bu oyuncuları ise satış listesine koymayı düşünmüyor. Tosic'in Çin'e gitmesinden sonra savunma dengesini korumak isteyen yönetim ciddi bir teklif gelirse sadece Quaresma'nın satışına onay verecek. Bu arada Portekizli oyuncu için iddiaların aksine kulübe şimdiye kadar yazılı bir teklif gelmediği ifade edildi.