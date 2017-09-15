Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un sakatlığına ilişkin açıklama
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un tedavisine başlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Porto maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup’un sol uyluk arka adelede (Biceps) zorlanmaya bağlı kanama tespit edildiğini ve tedavisinin başlandığını açıkladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla alakalı yaptığı açıklama şöyle:
“Porto maçında sakatlanan oyucumuz Oğuzhan Özyakup'un yapılan tetkitler sonucu sol uyluk arka adelede (Biceps) zorlanmaya bağlı kanama tespit edilmiş olup, tedavisi başlanmıştır
AA