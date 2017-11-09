Beşiktaş'tan Lucas Lima atağı

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Lucas Lima'nın ligin devre arasında alınması için pazarlıkların başladığı öğrenildi.

Güncellenme 09 Kasım 2017 18:18

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, geçen ay gittiği Brezilya'da futbolcu ve menajeri ile bir görüşme yaptı.

Yıl sonu sözleşmesi bitiyor

Lima'nın sözleşmesinin 31 Aralık 2017'de bitecek olması ve başka kulüplerin de devreye girmesi nedeniyle Beşiktaş'ın kolları sıvadığı belirtildi. Son 4 yıldır Santos'ta oynayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık ücretin yanı sıra imza parası da istediği bildirildi.

İmza parası vermeyi kabul eden, ancak istenen miktarı yüksek bulan yönetimin bunu düşürmeye çalıştığı öğrenildi. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuç vermesi durumunda Lima ocak ayında İstanbul'a gelecek.

Oğuzhan Özyakup ayrılabilir

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcunun transferini gerçekleştirmesi halinde başta İtalyan kulüpleri olmak üzere Avrupa'nın takibinde olan Oğuzhan Özyakup'un transferinin önü açılacak. Yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Oğuzhan'ın transferine onay verecek.