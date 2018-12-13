Beşiktaş'tan flaş Pepe kararı

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pepe'yi satmaya karar verdi.

Güncellenme 13 Aralık 2018 16:21

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pepe hakkında kararını verdi. Yıllık 5 milyon Euro garanti ücret üzerinden sözleşme imzalayan Pepe’nin ikinci yarıda alacağı 2.5 milyon Euro’dan kurtulmak isteyen Beşiktaş, aynı zamanda Portekizli futbolcudan para da kazanmak istiyor.

Pepe, Ocak ayında kesin satılıyor

Al Gharafa ve Al Ittihad'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Pepe'yi Ocak ayında kesin olarak satma kararı alan Beşiktaş, Katar ve Suudi kulüplerinin yanı sıra Çin opsiyonunu da devreye soktu. Pepe'yi Ocak ayında elden çıkartarak maaş + bonservis geliri olarak yaklaşık 5 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim, Portekizli futbolcu ile de son durumu değerlendirdi.

Beşiktaş transfere karşı çıkmıştı

Pepe'ye sezon başında Southampton teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde İngiltere Premier Lig'den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.