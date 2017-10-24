Beşiktaş'tan Caner Erkin'e son uyarı!

Beşiktaş, agresif davranışlarıyla dikkat çeken Caner Erkin'i son kez uyaracak. Siyah-beyazlı yönetim, Caner'in "Beşiktaşlı duruşuna ve efendiliğine" uymasını isteyecek.

Güncellenme 24 Ekim 2017 19:25

Beşiktaş'ta Caner Erkin'in son olarak Medipol Başakşehir maçında yaptıkları bardağı taşıran son damla oldu.

Oynadığı maçlarda sinirli hareketleriyle ve el kol hareketleriyle dikkatleri çeken, rakip oyuncuların yanı sıra kendi takım arkadaşlarıyla da sık sık tartışmalara giren Caner, son olarak M.Başakşehir maçında sarı kart görürken, hakemle de tepki çeken diyalooglara girdi. Caner'in hakeme küfür ettiği iddia edilen bir görüntüsü de maç sırasında ekranlarda ve sonra da spor programlarında defalarca gösterildi.

Caner'in bu yaptıklarına teknik heyet ve yönetimin yanı sıra taraftarlar da büyük tepki gösterdi. Caner'i teknik heyetin ve yönetimin son kez uyarma kararı aldığı belirtildi. Trabzonspor maçı sonrası Talisca ile yaptığı kavgayla da uzun süre gündemde kalan Caner'in hem takımın yapısını bozduğu, hem de kırmızı kart görme riski taşıdığı ifade edildi.

Yönetimdeki ortak görüşe göre Caner'in yaptıkları "Beşiktaşlı duruşuna ve efendiliğine" uymuyor. Alınan karara göre de Caner'le son bir görüşme yapılacak ve kendisine çeki düzen vermesi istenecek. Aksi takdirde Caner için ceza uygulaması devreye sokulacak.